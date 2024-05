Cerro Porteño: La lista con la ausencia de Fabrizio Peralta

Cerro Porteño viaja a Río de Janeiro, Brasil, para disputar el jueves la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El Ciclón visitará a Fluminense en el estadio Maracaná en un partido que salvo para el vigente campeón, todavía no definirá la clasificación o no a los octavos de final. El partido del Azulgrana será ante Colo Colo en Asunción.

La delegación azulgrana parte con 25 jugadores, entre los que no aparece Fabrizio Peralta: el mediocampista está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas (3), límite al que llegó en el empate 1-1 con Alianza Lima en Perú. Además del canterano, no fueron citados, como en el superclásico con Olimpia, Enzo Giménez y el brasileño Edu.

Cerro Porteño: La lista para viajar a Río de Janeiro