“Injusta y mal intencionada”, Jubero y la suspensión a Servio

Es muy difícil ver y escuchar enojado a Fernando Jubero. Fueron pocas, contadas con las dedos de una mano, las veces que el entrenador estuvo molesto en una conferencia. Y este es uno de los casos: el español explotó por la sanción a Gaspar Servio y disparó contra el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El argentino recibió una suspensión de un partido por gritar a Rodrigo Alborno “la c.... de tu hermana, cornudo de mierda”.

“La sanción fue injusta y malintencionada. Obviamente esto nos cae porque estamos peleando el campeonato. Me da risa el alegato del Tribunal para sancionar a Gaspar Servio. Es una injusticia. Si estuviéramos sextos no sancionarían a nuestro arquero”, señaló Jubero ante la primera consulta sobre el Servio, quien no jugará el sábado contra el Sportivo Luqueño. En reemplazo del exDorados de Sinaloa será el colombiano Devis Vásquez, portero de 23 años.

“Da un poco de risa, cuando lees un poco la situación que presenta, el alegato, cuando el jugador (Rodrigo Alborno) dice que no se siente ni ofendido ni nada. Es un sentimiento de sorpresa, de injusticia y se escapa la risa”, respondió el DT cuando fue insistido por el tema. El cambio obligado de Servio será la única modificación del estratega, que confirmó la recuperación de Marcelo González, quien seguirá como volante por derecha después de anotar un gol en el clásico más añejo.