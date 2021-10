Marcos Cáceres: diferenciado, pero llega al partido del sábado

Fernando Jubero tiene planeado el once que jugará la próxima jornada del torneo Clausura. A pesar de no entrenar con el grupo en la sesión del miércoles, el español tiene asegurado a Marcos Cáceres. El defensor no participó de la práctica de fútbol, en la que el DT trabajó tácticamente y posicionó a Alberto Contrera como el sustituto del lesionado Marcelo González. El exCerro Porteño está con una sobrecarga muscular y activó diferenciado por precaución.

Cáceres, quien disputó doce de los trece partidos del Aborigen en el campeonato, llegará en condiciones para enfrentar el sábado al Sportivo Luqueño en Dos Bocas (20:15). El diestro fue la figura del Indio en el triunfo 2-1 sobre el 12 de Octubre después de convertir el tanto de la victoria en una jugada que él había iniciado en propio campo y finalizó en el área rival. “Este es el camino para poder lograr el tan ansiado título, que está distante todavía”, había expresado el jugador.