“Se mandaron muchas cagadas”

“Cada uno expresa lo que siente, escuché al presidente y por eso salí a hablar. Salí a dar la cara porque le fallé a la gente, los hinchas confiaban en mí y tuve ese error, me siento culpable, por eso salí a dar la cara. Muchos quieren protegerse, en su momento cuando estaba bien trataban de usarme como escudo de las cosas que estaban bien y ahora necesitan un culpable como necesitaron en tiempos anteriores, tuve compañeros y técnicos que se fueron de mala manera. Ellos quieren tapar los errores que cometieron”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea más: Servio: “Estoy pasando días de mierda

Sobre el ambiente que existe para él en el club como dijo el presidente señaló. “Si te dejas llevar porque no hay ambiente debería dejar de ser el presidente. La gente se expresa mal sobre él, si vos medís después del partido es obvio que la gente esta enojada porque quería salir campeón. La última imagen es la mía, pero en dos años hice cosas buenas, cuando me ovacionaban era porque hice bien las cosas. Creo que las personas de verdad son las que salen a pedir disculpas y hay otros que tratan de usar a otra gente para tapar sus errores. El fútbol no termina aquí, yo voy a seguir jugando en otro equipo o en Guaraní, pero siempre iré con la verdad”.

Aseguró que no entró en el juego de nadie como dijo el presidente que entró en el juego de Jean Paulo. “Yo no entró en el juego de nadie, cada partido hago mi trabajo, pasa que para el presidente ahora es todo malo y cuando me iba bien yo era su escudo de todas las cagadas que se mandaron ellos, cuando anotaron mal a un jugador en la Libertadores y fueron tendencia en todo el mundo”.

“Fue infantil lo de Guaraní”

El argentino señaló que el campeonato no se perdió en la última fecha, sino cuando Guaraní comenzó a pelear con Cerro Porteño por el gesto de Jean con Matheus en el clásico.

“El campeonato no se perdió en la última fecha, el campeonato se perdió cuando Guaraní salió a pelearse con Cerro por el festejo de un arquero, fue infantil lo que hizo Guaraní y la suspensión mía por un insulto que pasa en todos los partidos, pasó porque se puso a pelear con Cerro. Si te pones a pelear con Cerro te la van a devolver en silencio y donde más te duele y ahora el presidente sale a seguir tapándose conmigo, con los árbitros, con la APF y con Cerro y él nunca tuvo la culpa de nada”.

“Habría que preguntarle al presidente porque todos se van peleados con él, Gustavo Costas, Cristian Báez, Bobadilla, todos se van en disputa con él. A Bobadilla en pleno campeonato le dijo que si no se iba le bajaba a la reserva”, añadió.

La deuda de Guaraní

Gaspar Servio señaló que Guaraní tiene deudas con él y ahora ya dependerá de su representante para el acuerdo al que llegarán. Dijo que ahora se perdió plata al no entrar a la fase de grupos de la Libertadores, pero también mencionó que ganaron mucho.

“Guaraní me debe tres meses y estuve mucho tiempo sin cobrar y por el pase que arreglamos seis cuotas, me deben cinco. Ahora dependerá del club y mi representante para arreglar, lo único que quiero es salir en paz y se deje de hablar. Si la decisión es que salga, quiero salir en paz”.

“Soy uno más y uno que cometió errores, les pedí disculpas a mis compañeros, siempre hay errores. Esta vez se perdió plata, pero cuando ganamos a Corinthians, Palestino y llegamos a octavos, ganamos plata. No se pueden contar siempre las pérdidas”, añadió.

Señaló, por último, que el 3 de enero estará practicando en Guaraní porque tiene contrato con el club por dos años más.