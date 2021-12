Acosta dice que Servio se puede quedar pero “no estará en la lista del plantel”

Gaspar Servio tiene contrato con Guaraní hasta diciembre de 2023, pero tras el Guaraní vs. Cerro Porteño, el presidente auriengro Juan Alberto Acosta dijo que el ambiente no es favorable para la continuidad del arquero. “Si se quiere quedar, se va a quedar, pero solo que no estará en la lista del plantel”, afirmó este jueves.

“Le vamos a poner un profesional para que siga trabajando, le vamos a pagar el sueldo como corresponde”, acotó. “Yo le quiero proteger. Ya no hay ambiente. Es peligroso y no será fácil. Ese ambiente debemos tener dentro del plantel para pelear por el campeonato. Es por protección a él. No es que me estoy tomando con él”, remarcó en charla con el Cardinal Deportivo.

Juan Alberto Acosta recordó que estaban haciendo un partido perfecto: “91′, un hombre menos el contrario, dos goles a favor, 91 minutos sin que Cerro lleve peligro a nuestro arco”. En ese momento, Servio vio la segunda amarilla y posteriormente el Ciclón empató y consiguió el título.

“Había jugadores que estaban haciendo planos para su casas nuevas, otros estaban haciendo planes [...] Entre Copa Libertadores y premios por el campeonato son casi Gs. 9.000.000.000″, sentenció.