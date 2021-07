“Me gustaría que Kylian Mbappé se quedara en el PSG”

Sergio Ramos dejó en claro que piensa y desea de Kylian Mbappé: que el joven siga en el PSG. " gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse (…) No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado”, agregó el defensor en una conferencia telemática.

Además de Mbappé, Ramos tendrá de compañero a Neymar. “Quiero jugar con ellos, pero quiero ganar, da igual quien salga al campo, todos en tenemos que remar en la misma dirección, aportar el máximo nivel. El camino idóneo lo encontraremos si todos remamos en el mismo sentido”, mencionó el zaguero, que añadió que “estoy muy feliz, integrándome dentro del equipo, de una cultura y una ciudad nuevas. Soy una persona optimista, valiente, que le gustan los retos y con ilusión por seguir ganando. Ojalá que me vaya la mitad de bien que en el Madrid”.

“Vengo al equipo idóneo (...) a empezar de cero, no tiro de currículum, quiero sumar lo máximo que pueda a este equipo”, continúo Ramos, quien consideró “positivo” salir de la ”zona de confort” para buscar nuevos retos. “He llegado a uno de los mejores equipos del mundo y tiene un grandísimo proyecto que quiere ganar. Estoy orgulloso de haber tomado esta decisión”, explicó el exReal Madrid, que después de varias temporadas y consagraciones vestirá otra camiseta.