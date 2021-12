“Quiero ganar títulos con Mineiro y jugar un Mundial con la selección”

Junior Alonso fue electo por el Brasileirão como uno de los mejores zagueros de la temporada 2021. El defensor conquistó la Serie A con el Atlético Mineiro disputando 22 de los 38 partidos del campeonato y levantó el título de campeón portando el brazalete de capitán en un plantel que contaba con el histórico Réver y figuras como Hulk y Diego Costa. Después de recibir el galardón y también la Bola de Plata, trofeo entregado por la cadena ESPN, el exCerro Porteño hizo referencia al Galo y también a la selección paraguaya.

Lea más: Alderete dio positivo al covid-19 y está descartado para medir a Elche

“Quiero seguir ganando títulos aquí en el Atlético y con la selección, poder jugar un Mundial. Sé que es difícil, la competición es enorme, pero siempre queremos estar ahí y estamos trabajando en ello”, expresó Alonso sobre la Albirroja, que aún tiene chances matemáticas de clasificar a la próxima Copa del Mundo. A pesar de perder contra Chile en Asunción e igualar con Colombia en Barranquilla en el combo de noviembre, el combinado nacional está a cuatro puntos del primer lugar de clasificación y de puesto de repechaje (quedan 12 unidades por jugar).

Por otra parte, Alonso habló de la histórica consagración del Galo, que obtuvo el campeonato de Primera División por segunda vez. “No esperaba esto, pero siempre trabajé de la misma manera. En todos los clubes en los que he jugado antes, siempre he sido un jugador trabajador, serio y profesional. Sé que el fútbol es mi profesión, así que trabajo lo mejor que puedo para ganar en el campo”, comentó. “Es el resultado de lo que hacemos todos los días. Y la afición también reconoce el trabajo”, culminó el ex Lille de Francia y Boca Juniors de Argentina.