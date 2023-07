Darío Lezcano: “Vine por un sueño y por eso no quiero salir”

Darío Lezcano llegó a Colo Colo como figura goleadora, pero las lesiones han marginado al futbolista paraguayo en gran parte del semestre, motivo por el cual fue duramente criticado por los hinchas. El martes, por los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, el atacante volvió al gol, cortó una racha de cuatro meses sin marcar y dejó claro un mensaje.

“Tengo contrato con Colo Colo y yo vine por un sueño, por lo que no quiero salir”, expresó Lezcano a TNT Sports después del partido, en el que anotó el sexto tanto del Cacique, que goleó 6-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental de Santiago. El ex Juárez de México también reveló la conversación que mantuvo con el entrenador Gustavo Quinteros.

“Al club llegué bien, entrené de buena manera pero lamentablemente me lesioné de la rodilla derecha. No pude salir de ahí, tenía ese problema y no estaba al ciento para el director técnico. Hablé con el profe y me dijo que necesitaba jugadores que estuvieran al 100 y de ahí en adelante me mentalicé en trabajar para estar como pretendía”, mencionó el guaraní de 33 años.

“Hoy estoy muy bien y ahora solo depende de él (Quintero), aunque yo no le exijo nada ya que él es la persona que manda”, añadió con respecto al técnico, que según los medios trasandinos, había comunicado a Lezcano que no sería tenido en cuenta para la segunda parte de la temporada, en la que los Albos disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana.