“Yalla, vamos al Mundial 2030″

El acto, que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, contó con la presencia de los presidentes de las federaciones de fútbol de Portugal y Marruecos, Fernando Gomes y Fauzi Lekjaa, y con Fernando Sanz, director de Desarrollo de Negocio Internacional de la española.

El logo: sol, mar y fútbol

Con el lema ‘Yalla, vamos’, la candidatura conjunta lanzó su logo oficial, que cuenta con símbolos que evocan el sol, el mar y el deporte rey. El coordinador de la candidatura, el luso António Laranjo, explicó que el logotipo representa " los elementos clave " de la localización geográfica de los tres países vecinos.

Lea más: Portugal no acogerá la final del Mundial 2030, que será en España o Marruecos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El sol, elemento fundamental que hace que nuestros países sean de los principales destinos turísticos del mundo " , remarcó Laranjo, quien agregó que el mar celebra " las costas únicas " , que unen España, Portugal y Marruecos; y el fútbol, “una pasión común en el corazón de los pueblos”.

La final en España o Marruecos

Más allá de aspectos formales, si hay una cuestión que suscitó la mayor parte de las preguntas de los periodistas en la ceremonia de ayer fue dónde se celebrará el partido final de la competición.

Laranjo fue cauto a la hora de contestar, aunque admitió que Portugal no va a acoger el último partido del Mundial 2030.

" Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial " , dijo el coordinador de la candidatura conjunta.

Cuestionado por la posibilidad de que el Santiago Bernabéu acoja la final, contestó que es un campo " magnífico " con capacidad y uno de los lugares " que ciertamente será indicado como posible " para albergar el último partido del Mundial u otros encuentros.

" Es uno de los estadios que ciertamente integrará nuestra candidatura como posible estadio para acoger una final, porque tendrá ciertamente la capacidad para ello " , señaló Laranjo.

Cristiano Ronaldo e Iniesta, embajadores

Finales aparte, lo cierto es que la candidatura para el Mundial 2030 tiene un plantel de embajadores con figuras de la altura de Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta.

Completan el grupo Nouredinne Naybet, Luis Figo, Irene Paredes, Álvaro Morata, Yassine Bounou, Ghizlane Chebbak, Emmanuel Adebayor y Dolores Silva.

Un partido en Paraguay

La FIFA decidió el 4 de octubre de 2023 que la apuesta conjunta de España, Portugal y Marruecos fuera la única para albergar el Mundial de 2030, año en el que celebrará el centenario de la competición por lo que Uruguay, Argentina y Paraguay, países que formaban parte del otro proyecto para albergar la cita, acogerán un encuentro de la competición.

Como Fauzi Lekjaa resumió este martes, " la meta es común y única: organizar el mejor mundial en la historia de la FIFA y el fútbol " . EFE