“No es el resultado que vinimos a buscar, pero la serie sigue abierta”

El plan de Libertad no resultó en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La derrota 0-2, sin convertir de visitante, contra el Red Bull Bragantino obliga al Gumarelo a remontar la serie en el Defensores del Chaco para acceder a la Final Única. “La serie sigue abierta, no es el resultado que vinimos a buscar, pero somos optimistas de poder corregir, mejorar y conseguir el resultado para pasar a la final”, expresó Daniel Garnero.

“No hubo diferencias en el juego, sí en las terminaciones. Nosotros estuvimos muy imprecisos, no nos hizo poder tener más volumen de juego y generar más situaciones claras de gol (…) Controlamos bien al rival. No nos inquietó hasta el gol. Nosotros tuvimos muy pocas salidas, teníamos que haber tenido más. Estuvimos imprecisos, la cancha estaba rápida, no la agarramos la mano muy rápido y desaprovechamos algunas situaciones”, puntualizó el entrenador.

“Ellos abren el juego, pero después con paciencia, en el segundo tiempo, intentamos generar, fuimos protagonistas, nos metimos en el área rival y en un error nuestro, en una salida, terminan haciendo el segundo y cambian los estados de ánimo. La idea era ganar y de no lograrlo, convertir. Lamentablemente no tuvimos muchas situaciones de gol. Es algo que tenemos que corregir inmediatamente para tener grandes chances en la revancha”, agregó el argentino.

Por último y a pesar de la caída, Garnero valoró la voluntad del equipo, que a pesar del 2-0 no cayó en el desorden y la desesperación. “El equipo no se desordeno, podíamos haber pecado de ir de cualquiera manera. Lo tratamos de hacer controladamente. Nos faltó mejor terminación para ser agresivos. Rescato la voluntad y el esfuerzo de los jugadores”, finalizó el estratega. La vuelta de la llave será el miércoles 29, a las 18:15, en Sajonia.