Jordan Santacruz solicita que le anulen la roja contra Cerro Porteño

El capitán de Nacional, Jordan Santacruz, quien fue expulsado ante Cerro Porteño por una falta ante Wilder Viera, habló este miércoles con el Cardinal Deportivo y manifestó su deseo de que le levanten la sanción, luego de que la misma Comisión de Árbitros de la APF haya reconocido el error en el análisis arbitral.

“Yo me barro a la pelota y, cuando me doy cuenta que no llego, trato de recoger la pierna mía que ya estaba en el piso. Recogí y termino debajo del jugador de Cerro. No esperé que sea para roja, quizá con una amarilla se solucionaba esto”, expresó.

Lea más: Nacional solicita levantar sanción a Jordan Santacruz

“El VAR que estaba en cancha estaba totalmente apagado. La verdad que tengo esperanzas, va a ser muy injusto comerme tres partidos por una jugada así. Sí, entiendo que no tenía ayuda del VAR y se puede equivocar, pero el perjudicado al final soy yo”, añadió.

Lea más: Análisis arbitral: Error en la roja a Santacruz ante Cerro Porteño

“El árbitro nos comunicó que íbamos a jugar sin VAR por un tiempo y si pasaba 5 minutos iba a ver qué decisión tomar. Igual creo yo que los capitanes le hubiésemos dicho que íbamos a jugar, por el partido, por lo que nos jugábamos y por el espectáculo en sí”.

“La verdad que estoy esperando que resolución sacan. Si anulan la roja va a estar bien”, sentenció el capitán de la Academia.