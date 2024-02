Santiago Rojas: “Me hago responsable del primer gol”

Atlético Nacional pasa un momento crítico en la temporada. El jueves, poco después de cambiar de técnico, sufrió una dura eliminación de la Copa Libertadores 2024. El Verde Paisa perdió 3-0 con Nacional, que es el primer equipo paraguayo en triunfar contra los colombianos en el Atanasio Girardot. Los cafeteros dijeron adiós a la competencia con un global 0-4.

Lea más: Juan Pablo Pumpido: “Nos han tratado muy mal y nos subestimaron”

Y en medio de la mala racha, Santiago Rojas tuvo una noche para el olvido en la derrota contra el Tricolor. De los tres tantos que recibió, tuvo responsabilidad en dos. Posterior al encuentro, el arquero reconoció el fallo, pero señaló que fue en el gol de tiro libre de Juan Alfaro. El argentino ejecutó un remate al palo del guardameta, que dio un paso a la derecha sin poder volver.

“Me hago responsable del primer gol”

“Me hago responsable del primer gol porque no tenía que pasar en mi palo. Una lástima porque pensé que estaba bien ubicado. Después ya por la desesperación del gol, uno queriando hacer bien las cosas se apura y se desespera. Lastimosamente hoy me tocó la racha”, comentó el ex Albo, segundo portero de la selección paraguaya, a Win Sports.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Santiago Rojas: “A salir de esta mala racha”

“Una lástima el momento que estamos pasando, no le encontramos la vuelta. Es cuestión de aferrarnos a lo que queremos, a lo que quiere el cuerpo técnico nuevo. A partir de ahora aferrarnos todos juntos y a salir de esta mala racha. Son rachas de momento nada más”, terminó Rojas, quien será dirigido por Pablo Repetto, quien asume en lugar de Jhon Bodmer.