Orzusa, cumpliendo el sueño de llegar a un grande

Desde este lunes Edgardo Orzusa practica con el plantel Olimpia aunque todavía no se oficializó su llegada. Diego Serrati, representante del volante, mencionó que “se le está dando el sueño de poder ir a un club grande”.

En contacto con el Cardinal Deportivo, el agente recordó que Orzusa “estuvo cerca de Olimpia, también de Cerro Porteño cuando estaba Leonel Álvarez. En Olimpia estuvo dos veces cerca de irse”. Acotó que “están cerrando entre los clubes, un tema burocrático. Se espera eso para oficializar”.

Serrati dijo que la negociación se dio “muy rápido. El viernes me llamó Orzusa, me dijo que se habían comunicado con él. No sé si fue en al partido que le preguntaron”. El acuerdo sería por “dos o tres años” y “Olimpia está pagando la rescisión. El jugador tenía ganas de ir”. Orzusa vestirá su cuarta camiseta tras debutar en Sol de América, pasar por Nacional y Chapecoense.