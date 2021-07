Edgardo Orzusa: “Nosotros fuimos mejores”

Edgardo Orzusa debutó con la camiseta de Olimpia en el duelo ante el Internacional, por Copa Libertadores. El mediocampista aseguró: “Nosotros fuimos mejores, tuvimos las mejores chances, pero lo positivo es no recibir goles en casa y allá tenemos posibilidad de marcar. El 0-0 y definir de visita es muy positivo”.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el jugador decano se mostró “Muy cómodo. Contento por haber hecho mi trabajo y no haber recibido goles en casa”. Sobre su debut apuntó: “Soy muy autocrítico. Los primeros 20 minutos no me fue tan bien. Después me fui aplomando más (...) Tengo que mejorar”.

Olimpia igualó sin goles con Internacional, en el Tigo Manuel Ferriera por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha está marcada para el jueves 22 de julio, en Porto Alegre.