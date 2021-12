“Los dirigentes deben analizar”, Cáceres y su continuidad en Olimpia

Olimpia es el nuevo campeón dela Copa Paraguay. El Decano conquistó la tercera edición del certamen nacional después de superar por penales (3-1) a Sol de América en el Defensores del Chaco. Sin dudas, el título es un bálsamo para el Franjeado luego de un terrible 2021, en que el plantel necesitó de un quinto entrenador para festejar un título. Habían pasado Néstor Gorosito, Sergio Orteman, Enrique Landaida y Álvaro Gutiérrez hasta que asumió Julio César Cáceres, quien venía de la Categoría Reserva y quien en poco tiempo logró su primer trofeo como técnico.

A la espera del partido clave contra Nacional por la Copa Libertadores y la definición de la Supercopa Paraguay contra Cerro Porteño, Libertad o Guaraní, el Emperador hizo referencia a su futuro tras el triunfo sobre el Danzarín. “Era ir partido a partido, cosechando lógicamente resultados favorables, tratar de conseguir un autoestima diferente en los muchachos, esa confianza que necesitan, apuntando todo el año, creo que al Olimpia no le ha ido tan mal, en el torneo Apertura salimos vicecampeones, en la Libertadores le eliminamos al Inter, cuartos de final”, comenzó.

“Solamente no anduvimos bien en este torneo Clausura, donde peleamos, remamos, pasando muchísimas cosas y hoy, mirando esta copa es de mucha alegría, un respiro, no es fácil llegara una final y ganarla. Es bien merecido. De ahora en más es netamente los dirigentes deben analizar, cautelosamente siempre tranquilo, no importa lo que está enfrente hoy día, sino analizar bien para tomar las buenas decisiones”, cerró el DT, aclarando que la determinación de continuar o no en la temporada 2022 es exclusivamente de la comisión directiva de Miguel Cardona.