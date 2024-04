Juan Patiño: “No pudimos estar a la altura ni al ritmo del rival”

Sportivo Ameliano perdió 4-1 con Athletico Paranaense por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Al finalizar el partido en La Nueva Olla, donde la V Azulada fue local, Juan Patiño analizó el resultado y destacó la jerarquía del Rubro-negro. “Sabíamos que sería así, que enfrentábamos a un rival difícil y de jugadores con mucha jerarquía”, expresó.

“Lastimosamente sufrimos una derrota por una amplia diferencia, pero esto recién empieza y vamos a tratar de levantarnos. Queda otro partido cerca y después ya empezaremos a pensar en lo que será el siguiente encuentro”, agregó el defensor sobre el cotejo ante Nacional por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y el duelo contra Danubio por la segunda ronda del Grupo E.

Juan Patiño y el “ritmo” del Athletico Paranaense

Juan Patiño reconoció que Sportivo Ameliano no estuvo “al ritmo” que el Furacao de los paraguayos Mateo Gamarra y Romeo Benítez. “Empatamos, pero no pudimos estar a la altura del partido y del ritmo del rival. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, queda mucho camino y a pensar en el siguiente partido”, terminó el zaguero ex Cerro Porteño a Tigo Sports.