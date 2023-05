Édgar Molas: “Picada nueva y recorrido similar” para el XLVIII Transchaco Rally

El citado dirigente, al ser consultado si cómo están los preparativos del evento, señaló cuanto sigue: “estamos trabajando intensamente en estos días, ya que el tiempo pasa muy rápido. Estuvimos desde la mitad de la semana pasada hasta el día domingo por el Chaco. Felizmente con noticias buenas. Pudimos hablar con Domingo Ochipinti, propietario de la estancia Campo Karen, quien cedió nuevamente su propiedad para ser utilizada este año y eso nos alienta muchísimo”.

Además indicó: “Estamos en tratativas con la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, por una prueba especial nueva de aproximadamente 30 kilómetros en los alrededores de la ciudad, con 16 a 17 kilómetros de picada que tiene que abrirse, llamada Cañada Elisa que es parecida a la de Ocho Cue. El resto va a ser prácticamente igual al del año pasado, porque la carrera tuvo un formato que agradó a la mayoría”.

Sobre cómo será diagramada la carrera para ésta edición, acotó: “Las tres etapas arrancarán en Mariscal Estigarribia y en la Terminal de Ómnibus vamos a tener nuestro cuartel general”.

Con respecto a la pruebas de clasificación y el sistema a ser implementado, adujo: “Vamos a utilizar el mismo trazado del año pasado, no vamos a tener alguna variación siquiera”, y con relación a la prueba especial que el año pasado fue suspendida por motivos de seguridad, la que comenzaba en Pozo Indio y terminaba en Pozo Hondo, concluyó: “Ese tramo definitivamente ya no está en los planes, no se hará éste año”, enfatizó Édgar.

Finalmente, la realización integral del TCR fue confirmada por Molas para los días 25 de junio (pruebas de clasificación), 30 del mismo mes (1ª Etapa), 1 y 2 de julio (2ª Etapa y 3ª Etapa) al igual que la recorrida oficial que se llevará a cabo a finales de éste mes.