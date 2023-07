Por qué fue descalificado Enrique Benítez, el ganador de la F2 en el Rally del Chaco 2023

Enrique Benítez fue el ganador de la tracción simple (F2) del Rally del Chaco 2023. El piloto del Honda Civic había terminado la Etapa 2 (sábado) en la cima de la categoría y en la Etapa 3, el domingo, administró la diferencia para conquistar el certamen por primera vez. Pero tres días después del triunfo, la historia cambió radicalmente: el competidor fue descalificado y suspendido.

Los Comisarios Deportivos del Touring y Automóvil Club Paraguayo, en base a un reclamo presentado por el Director de la Prueba, aplicaron “la sanción de Descalificación y Suspensión del próximo Evento del Campeonato Nacional de Rally 2.023, a la Tripulación del Auto 81 Enrique Benítez (Piloto) - Nelson Vera (Copiloto)”. La determinación fue oficializada el miércoles.

Ramón Galeano solicitó “verificar si la tripulación del Auto 81 Enrique Benítez (Piloto) – Nelson Vera (Copiloto), han realizado la totalidad del itinerario establecido en la Prueba Especial 9 – “Campo Karen – Picada Ancha”. En consecuencia, el organismo citó a Benítez, quien fue navegado por Nelson Vera, para expresar una defensa con relación al caso.

“El Director de la Prueba, presenta el informe de los Oficiales Deportivos asignados al control del sistema de seguimiento, y presenta el trayecto realizado por la tripulación del Auto Nº 81 en la Prueba Especial 9 disputada el Día viernes, 30 de Junio de 2.023. En la misma se observa que el Auto Nº 81...”, comenzaron los Comisarios Deportivos sobre Benítez.

“Gira a la derecha en la referencia Nº 179 (Km 12,23) de la hoja de ruta y luego de transitar aproximadamente 370 metros, en la misma se detiene, por aproximadamente 20 minutos, da la vuelta y continua contra carrera hasta nuevamente alcanzar la referencia 179, lugar donde pasando el alambrado ingresa nuevamente al itinerario a unos 600 metro de la Ref. Nº 191 (Km 24,47)”, revela.

Por su parte, en la justificación del caso, Benítez señaló que: “Largué la prueba especial con algunos problemas, pero el único lugar donde me quedé fue casi a fin de la prueba especial donde una camioneta me ayudó a sortear un obstáculo y donde realicé unas pequeñas reparaciones a mi auto. La verdad no entiendo porqué se genera el reclamo”.

“No teniendo nada más que manifestar, los Comisarios Deportivos enseñan el informe presentado por el Director de la Prueba al Piloto Enrique Benítez, donde indudablemente se demuestra que no coincidencia entre sus manifestaciones y el itinerario grabado por el GPS durante la disputa de la Prueba Especial 9″, agregaron los Comisarios Deportivos en el comunicado.

Por este motivo, Benítez fue descalificado, al igual que Nicolás Baeza, permitiendo el triunfo de Federico Ramírez y José Marín, y sancionado para la próxima carrera del Campeonato Nacional de Rally. “Es absolutamente obligatorio, que los competidores, sigan el itinerario establecido en la hoja de ruta, no hacerlo constituye una falta grave”, fundamentaron.

“En el presente caso la situación se ve agravada por el hecho que la tripulación en forma deliberada y consciente, realizo un segmento de la prueba especial en contra carrera poniendo en riesgo la seguridad de otras tripulaciones y del público”, culminaron los Comisarios Deportivos, que también suspendieron a Benítez por falta de “lealtad deportiva”.