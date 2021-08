Camilo Pérez salió al cruce de la dura crítica de Montserrat González al COP

Montserrat González sorprendió al tenis paraguayo al anunciar el retiro a los 27 años. La campeona de la Fed Cup 2018 (Zona Americana) argumentó “problemas personas y físicos”. Un día después de comunicar el final de la carrera, la paraguaya criticó a la Asociación Paraguaya de Tenis (APT), al Comité Olímpico Paraguayo (COP) y a la Secretaría Nacional de Deportes (SND). “Ni una publicación ni reconocimiento por años de entrega y de representarle a Paraguay”, escribió en Twitter, desatando la polémica por el silencio de las instituciones.

Este miércoles, Camilo Pérez, presidente del COP, salió al cruce de las declaraciones de González y respondió estar “sorprendido” por las palabras de la exjugadora y apuntó que estaban en conversaciones para la vuelta de la misma a la actividad. “Estoy muy sorprendido por sus declaraciones porque estando yo en Tokio, estaba en contacto con ella para que vuelva a la competencia. Ella estuvo lesionada. En el 2019 le apoyamos muchísimo. La verdad que Montserrat González es una de las atletas más apoyada últimamente”, comentó a ABC.

“Me sorprende mucho que se apure tanto en esas declaraciones. Nosotros recibimos su nota de la renuncia a la beca de la Secretaría de Deportes el 11 de agosto. Nos estamos reestructurando, le íbamos a llamar a ella para que entre en el proceso de Asunción 2022”, continuó Pérez, quien puntualizó que en la nota recibida entendió que la tenista dejaba de jugar. “Yo pudo entender en la nota que ella envió, que renunciaba a la beca, porque iba a dejar de jugar por problemas personales y económicos. Me llama la atención que ella no se haya acercado a nosotros personalmente”, agregó.

Camilo reveló que llamó telefónicamente a Montserrat, pero expresó que “no devolvió el llamado”. “Yo le llamé y no me devolvió el llamado. Ella tomó un camino para mí apresurado. Yo entiendo su momento, pero no comparto. Yo creo que en el mundo del deporte y olímpico nos hemos manejado de otra manera. Montse de cualquier cosa puede quejarse, pero no por falta de apoyo porque ella fue una atleta muy apoyada. Y no solo a nivel económico, sino a nivel profesional y personal”, aseveró el titular de la organización nacional olímpica.

“Ella es una chica que tuvo excelentes resultados para el Comité Olímpico, por supuesto que se merece todo el reconocimiento. No entiendo el ataque infundado con todo lo apoyada que ella siempre fue. Aparte, los lugares de reconocimiento son eventos especiales que se hacen. Posteó hace dos días. No entiendo. Entiendo que si ella quiere dejar de jugar, podría decir nomás eso. Charlar con nosotros. Yo fui presidente de la APT, tengo un relacionamiento con ella supercercano bajo mi punto de vista, por eso me llama la atención”, insistió Pérez.

Por último, el dirigente confirmó que el ente realizará un reconocimiento a González por la trayectoria deportiva. “Claro, eso no voy a negar, ella se merece cualquier reconocimiento. Pero si renuncias hoy, seguramente en una gala vas a recibir el reconocimiento. No entiendo tanto (…) Ocurrirá el momento. Se merece ella cualquier reconocimiento deportivo. Montse no es cualquier atleta”, finalizó el mandatario sobre la medalla de oro en los Juegos Odesur Cochabamba 2018 y la vicecampeona en doble del Roland Garros JUnioru2012.