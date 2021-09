Paraguay, en División top de Olimpiada Fide Online

Integran el equipo paraguayo, sin ningún GM, el MI Guillermo Vázquez, FM Antonio Almirón, Juan Heinichen, CM Alejandro Riline, WIM Jennifer Pérez, WIM Gabriela Vargas, Dalila Pérez, Renata Mayeregger, Arnold Mayeregger, CM Juan Sebastián Melián, Paula Oviedo y Dora Pérez.

La representación nacional inició la participación desde la División 3, clasificando en tercer lugar entre diez países detrás de Bolivia, ganador del Grupo D, y Uruguay, segundo.

En la División 2, de nuevo entre 10 países, cerró en cuarto lugar por detrás de Colombia, ganador del Grupo E, Cuba y Ecuador, pero desde la organización se constató que un integrante del equipo ecuatoriano realizó trampa, por lo que el país fue descalificado pasando Paraguay como tercer clasificado a la División Top e inscribir al país entre los mejores 40 países de las Olimpiadas.

* Panamericano de la Juventud 2021

Tras completarse cinco rondas de nueve pautadas, anoche se cumplía la sexta, la mejor paraguaya era la pequeña Fiorella Mayeregger en Sub 12 Femenino. La misma sumó 4.5 puntos de 5 en juego y era la única líder de la categoría en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2021 en se disputa en forma híbrida (online, pero desde una sede definida en los distintos países, Paraguay juega desde el CIT (Club Internacional de Tenis).

Otros destacados y dentro del top 10, hasta la quinta partida, Enzo Viñales, con 4 puntos de 5, en Open Sub 8. Paula Oviedo, con 3 de 5, novena en Sub 16 Femenino, misma ubicación en la misma categoría (Sub 16), pero en el Open del CM Juan Sebastián Melián, con 3.5 de 5.