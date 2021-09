¡Paraguay es campeón mundial juvenil de pádel!

Doble festejo mundial de Paraguay en el campeonato juvenil (Sub 14, Sub 16 y Sub 18) de pádel. Después de conquistar el título en la Sub 14 (modalidad open por parejas) con la dupla Facundo Dehnique de Colonias Unidas y Ezequiel Rojas de Encarnación, que superó por 2-1 a España, las tres categorías juntas vencieron a Argentina en la definición del trofeo de naciones. La Albirroja, dirigida por José María Álamos, derrotó 2-1 a Argentina y gritó campeón en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, México.

🏆🌎🇵🇾 ¡#Paraguay Campeón Mundial juvenil! (Sub14, Sub16 y Sub18).



La escuadra guaraní se impuso a Argentina en la finalísima (2-1)



¡Felicitaciones a los atletas provenientes de Encarnación, Colonias Unidas, C.del Este y Asunción!#VamosParaguay #ParaguayPuede @feparpa_oficial pic.twitter.com/1r1yWwUux2 — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 26, 2021

En la edición número 13 del certamen, el conjunto guaraní encaminó la consagración con el triunfo del dúo itapuense Sub 14 Dehnique y Rojas, que superó por 6-4 y 6-3 a los argentinos en el primer punto de la final. Posteriormente, la Sub 16 aumentó la diferencia: los mellizos asuncenos Sebastián y Samuel Rodríguez ganaron 6-7, 7-6 y 6-4 para el 2-0 parcial. En el último punto y de mero cumplimiento, la Sub 18, con el encarnaceno Martín Abud y el esteño Santiago Castañeyra, cayó por 6-2, 2-6 y 8-10.