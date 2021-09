“Nuestros juveniles son unos dignos campeones mundiales”

La selección paraguaya (Sub 14, Sub 16 y Sub 18) obtuvo el cetro mundial juvenil de pádel en la ciudad mexicana de Torreón. El conjunto guaraní, dirigido por José María Álamos, venció a Argentina en el Complejo Play Pádel de Torréon y levantó el título de campeón por primera vez en la historia de la categoría. Después del triunfo 2-1 sobre la Albiceleste, el entrenador valoró la conquista y mencionó que “nuestros juveniles son unos dignos campeones”.

“Vinimos jugando, compitiendo, se nos dio esta vez, vinimos por un objetivo, queríamos ganar, nuestros juveniles son unos dignos campeones. Perdimos 7-6 el primer set, después nos impusimos 7-6 y 6-4, partido muy intenso, estuvimos tres veces abajo. Gracias a Dios pudimos levantarnos y sacarlo, fue un duelo muy complicado; Argentina se recuperó, no nos dejaba jugar, pero encontrábamos un hueco para tácticamente poderles ganar”, expresó Álamos al diario local El Sol de la Laguna.

Por su parte, los mellizos Samuel y Sebastián Rodríguez, quienes lograron el punto de la coronación, revelaron que no iban a participar del certamen por el alto costo del viaje. “Nosotros no íbamos a venir, la gente se enteró de eso y nos empezó a apoyar, la verdad fue muy sufrido todo, fue porque eran muy altos los costos del pasaje, después de la pandemia fue todo muy duro, estuvimos encerrados tanto tiempo que nos afectó”, expresaron los hermanos.