Paraguay se despide con otra derrota

Gianfranco Parodi abrió el marcador con un try, que no pudo convertir Marcelo Matiauda, para invitar a soñar a los Yacarés, pero Brasil fue superior y fue al descanso con ventaja de 31-5. En el segundo tiempo, Daniel Cabral y Martín Sitjar anotaron los otros dos tries en la cuenta nacional, convertidos ambos por Sebastián Urbieta, aunque los Tupíes ya fueron inalcanzables en el marcador.

El XV inicial de Paraguay fue con Sitjar (capitán), Luciano Weston, Diego Caballero, Guillermo López Moreira, Mariano Garcete, Matías Benítez, Ariel Núñez, Lautaro Brítez, Elías Torres, Urbieta, Ignacio González, Tomas Mussi, Parodi, Marcelo Matiauda y Alenadro Heyn. Reservas: Cabral, César Pérez, Juan José Agüero, Nicolás Arias, Gonzalo Villalba, Martín Samudio, Arturo López.

La selección nacional cierra así el certamen sin conocer la victoria, ya que antes se había visto superada por Chile (62-0) y Argentina XV (146-7).

All Blacks vencen en su visita a Gales. Nueva Zelanda se impuso con facilidad (54-16) en su visita a una selección de Gales con ausencias importantes, ayer en Cardiff, en el inicio de la gira europea de los All Blacks.

En cabeza desde el minuto 4 con un try de Beauden Barrett (que llegó a 100 partidos como internacional), los neozelandeses llegaron al descanso con ventaja de 18-6. En la segunda parte, con cinco tries, volaron tranquilamente.