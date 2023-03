Futsal FIFA: Liga Premium 2023 desde el 14 de abril

Participarán del principal certamen del futsal FIFA 12 clubes, divididos en dos grupos, donde las “cabeza de serie” son Cerro Porteño, campeón Absoluto 2022, en el Grupo A y Olimpia, campeón del Torneo Apertura’22 en el B.

Grupo A: Cerro Porteño, Santa María, 3 de Febrero, Villa Hayes, Sport Colonial y Exa Ysaty.

Grupo B: Olimpia, San Cristóbal, Star’s Club, Afemec, Deportivo Humaitá y Deportivo Recoleta.

Sistema de campeonato. El Apertura constará de cuatro fases:

Primera fase: tendrá cinco fechas, todos contra todos. Clasifican a la siguiente etapa los cuatro mejores de cada grupo.

Segunda fase (cuartos de final): tendrá dos fechas, en partidos de ida y vuelta. La localía en esta etapa corresponderá a los equipos mejor ubicados en primera fase (1° y 2° de cada grupo).

Tercera fase (semifinal): tendrá dos fechas. Esta instancia se disputará en escenario neutral a ser fijado por la divisional.

Cuarta fecha (finales): tendrá dos fechas. En caso de igualdad, al término del partido final habrá alargue de 5 minutos por tiempo, y de persistir la igualdad se definirá en penales para consagrar al campeón.

Fecha inaugural:

Grupo A: Exa Ysaty vs. Sport Colonial, Cerro Porteño vs. Villa Hayes y Santa María vs. 3 de Febrero;

Grupo B: Deportivo Recoleta vs. Deportivo Humaitá, Olimpia vs. Afemec y San Cristóbal vs. Star’s Club.

Otra fecha del Nacional

Hoy se disputará la cuarta fecha del Nacional de futsal, en las dos sedes.

En Mariano: Roque Gonzaleña vs. Lomaplatense, Santarriteña vs. Atyreña, Tobateña vs. Ypacaraiense, Salto del Guairá vs. Ñembyense.

En San Lorenzo: Itapeña vs. Lambareña, Franqueña vs. Caaguaceña, Pedrojuanina vs. Capiateña y Sanlorenzana vs. Falcón.