Futsal FIFA: Sigue el torneo nacional

Los partidos de futsal FIFA se juegan en los polideportivos municipales de ambas ciudades anfitrionas.

Hoy se juega la tercera fecha:

Sede de Mariano Roque Alonso: 17:00 Atyreña vs. Salto del Guairá, 18:30 Ypacaraiense vs. Roque Gonzaleña, 20:00 Limpeña vs. Tobateña y 21:30 Mariano Roque Alonso vs. Santarriteña.

Sede de San Lorenzo: 17:00 Capiateña vs. Itapeña, 18:30 Falcón vs. Carapegueña, Villahayense vs. Pedrojuanina y 21:00 Sanlorenzana vs. Caaguaceña.

Mañana se jugará la cuarta ronda y el martes la última de la fase grupal, de la cual surgirán las 8 mejores que disputarán el “mata-mata”, el miércoles.

El jueves hay descanso, el viernes se jugarán las semifinales en la sede de Mariano, y el domingo los partidos por el tercer puesto y la gran final.

El campeón defensor es Villa Hayes, que obtuvo el cetro en Villarrica 2021.