Futsal FIFA: Mariano, el anfitrión del torneo, pierde por W.O.

* Falta de pago al plantel. La ausencia del team local de futsal FIFA obedeció a desavenencias económicas según manifestó el dirigente Víctor Romero.

El ahora extitular roquealonseño, Roberto Medina, había presentado la renuncia al cargo la semana pasada, ya cuando se iniciaba prácticamente el torneo, dejando toda la organización en manos de otros dirigentes.

El primer partido, los anfitriones le habían ganado a Ñembyense, luego perdieron contra Salto del Guairá y por W.O. frente a Santarriteña. Mañana está fijado el último cotejo contra Atyreña.

Juegos de hoy. Se disputará la quinta y última fecha. Los partidos en San Lorenzo: Carapegueña vs. Franqueña, Lambareña vs. Pedrojuanina, Caaguaceña vs. Falcón y Capiateña vs. Villahayense.

En Mariano: Ñembyense vs. Santarriteña, Lomaplatense vs. Tobateña, Ypacaraiense vs. Limpeña y Mariano R. Alonso vs. Atyreña.

Mañana se disputarán los cuartos de final.

Cholo campeón

El capitán de la Albirroja de futsal FIFA, Juan “Cholo” Salas se proclamó campeón de la Copa Italia en la Serie A con su team el Real San Giuseppe consiguiendo su primer cetro.

En la final, el San Giuseppe se impuso con autoridad por el score de 3 goles contra 1 al Italservice Pesaro, donde nuestro compatriota abrió el marcador para el triunfo de su equipo.