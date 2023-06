Fin de semana largo con triple propuesta para los ajedrecistas

Por los 295 años de Itauguá

En el polideportivo “Nicolás Leoz” de la ciudad del Ñandutí, del viernes al domingo se realizará el torneo abierto “295 aniversario de la Fundación de Itauguá”, organizado por el Club de Ajedrez Itauguá, con el apoyo de la Municipalidad de la ciudad, bajo el lema “Mi bandera es el Ñandutí”.

Itauguá fue fundada el 27 de junio de 1728.

La competencia también se denomina “Campeonato Nacional Infanto Juvenil Impar”, dado que las categorías habilitadas son Sub 7, Sub 9, Sub, 11, Sub 13, Su 15 y Sub 17 años.

En el certamen será posible obtener puntos para en ránking Elo, que es el escalafón oficial internacional en este deporte. El viernes se jugará desde las 19:00, en tanto que el sábado y el domingo las rondas comenzarán a las 9:00.

Para obtener mayores detalles y formalizar las inscipciones, el número de teléfono habilitado es el 0971 550930.

El Mbiguá reabre sus puertas al ajedrez

El ajedrez será protagonista de los festejos de los 121 años del Mbiguá, con un torneo abierto IRT (con puntaje para el ránking internacional) a verificarse del viernes al domingo venideros en la sede de la entidad de la había, que fue fundada el 6 de mayo de 1902.

El certamen es organizado por el Club de Ajedrez Par de Alfiles, Tujukua Chess y la entidad anfitriona. Se jugará al sistema suizo, a siete rondas y la cadencia escogida es la de una hora para cada competidor, más 30 segundos de incremento. El costo de las inscripciones fue fijado en G. 70.000 (para el IRT) y ellas se pueden efectuar en los siguientes números telefónicos: 0983 290303 (Fernando Saldaña) y 0981 959038 (David Torres). Se habilitarán estas categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Damas, Caballeros y Mayores de 50 a 65 años. Habrá trofeos y medallas hasta el tercer lugar.

El torneo comenzará el viernes a las 20:00 (primera ronda), el sábado se jugará desde las 8:30 (3 rondas), lo mismo que el domingo. En las jornadas de sábado y domingo se servirán refrigerios gratuitos. Con esta competencia, el ajedrez vuelve al Mbiguá, que fue escenario de varios torneos del deporte ciencia en las décadas del 80 y el 90.

Árbitros de fútbol invitan a pensar

El Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol (CPAF) organiza su primer torneo de ajedrez que lleva el nombre de “Paz del Chaco” y se celebrará este lunes 12 de junio, desde las 9:00, en su local gremial de Fernando de la Mora (Zona Sur).

Las inscripciones, que tienen un costo individual de G. 25.000, pueden realizarse al teléfono 0992 436932. Se jugará a 7 rondas, con 10 minutos -sin incremento- de tiempo para cada jugador, en las categorías: General y Menores de 8, 10, 12 y 14 años. Para la primera de ellas habrá una bolsa a distribuir de G. 1.170.000, en efectivo, mientras que en las demás se entregarán medallas a los que ocupen los primeros lugares. Director del torneo será Jorge Ibarra, árbitro principal Francisco Ochelli y árbitro adjunto Catalino Martínez.