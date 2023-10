Baloncesto: Turbulencias en las finales

Las finales del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol Masculina entre Deportivo San José y Olimpia Kings será al mejor de cinco cotejos, con arranque esta noche, a las 20:00, en el polideportivo “León Condou” de los santos.

El segundo partido será en escenario franjeado, el jueves, en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”.

El tercer cotejo de vuelta en territorio santo, el lunes 6 de noviembre. De ser necesarios el cuarto y quinto partidos, serán el jueves 9 y lunes 13 del mes entrante.

Caldeado ambiente

La CPB “eliminó” definitivamente de los partidos decisivos al jugador de Olimpia Charles Thomas III, quien fuera suspendido por el tribunal de justicia deportiva por 4 encuentros. Esta suspensión, en principio, se debía completar mañana tras el juego contra San José.

Ahora, casi a un mes de los hechos registrados en el encuentro Colonias Gold y Olimpia, en Obligado, el Comité Ejecutivo dominado por el Deportivo San José desde la cabeza misma, el titular Carlos María Ljubetic, acompañado por varios miembros, respondieron positivamente a un reclamo de Colonias (ya eliminado de esta instancia final) para ampliar la pena de Thomas a 10 partidos, dejándolo fuera de las finales, una resolución a la medida de San José.

Quien inició todo el lío al proferir insultos racistas a Thomas, el colono Nicolás Tischler, hijo del presidente de Colonias, Ariel Tischler fue beneficiado con apenas 1 partido de suspensión.

Olimpia había solicitado la inhibición de varios miembros del Comité Ejecutivo afines al Club Deportivo San José para entender el caso Thomas. Entre ellos el mismo titular Ljubetic aficionado al San José (además su hijo juega en formativas del club), José Carvallo ex alumno y ex presidente de la asociación, Juan Carlos Guerrero representante del San José en el Comité Ejecutivo y Carolina Agüero de Ochipinti (esposa del ex presidente Santiago Ochipinti y madre del jugador Vicenzo Ochipinti del San José).

Auditoría a la CPB

A raíz de las arbitrariedades en contra del club Olimpia, estos anunciaron que presentarán una solicitud de auditoría de gestión de la CPB, desde el período de Santiago Ochipinti, hoy privado de su libertad, hasta la administración del actual presidente Carlos María Ljubetic.