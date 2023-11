Pese a “renunciar”, Renato Prono seguía cobrando la beca deportiva

El pasado 26 de octubre, el nadador Renato Prono, quien fue suspendido por cuatro años por el Tribunal de Antidopaje del Paraguay tras negarse a una recogida de muestras, siguió cobrando la beca deportiva como atleta de élite en los meses posteriores a su supuesto retiro como lo manifestó en el acta que dice textual: “Yo ya me había retirado del deporte profesional tras los Juegos Odesur. Yo le avisé a mi presidente. En febrero por ahí yo ya me di de baja, ya no estaba entrenando para eso. Lo que yo fallé es que no avisé formalmente mi retiro…tengo mensajes de Whatsapp y demás cosas donde yo anuncio mi retiro pero no es nada formal”, alegó el deportista en la audiencia justa del Tribunal de Disciplina de la ONAD.

¿Nunca renunció?

Juan Carlos Orihuela, presidente de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos, manifestó a ABC que nunca se informó a la SND sobre el “retiro” de Prono porque solamente era una “opción”, no un hecho concreto. La Federación seguía apostanto a su talento quería que fuese parte de la delegación que fue a Santiago en los Panamericanos y en vista a que nunca llegó un documento oficial de parte del atleta sobre su retiro, por ello nunca se informó al Comité de Alto Rendimiento que designa a los deportistas becados sobre su salida del profesionalismo.

Los Juegos Odesur finalizaron el 15 de octubre de 2022, sin embargo, Prono siguió cobrando la suma G. 6.000.000 (por mes) en noviembre y diciembre (2022) cuando compitió por última vez en el Mundial de Australia - Melbourne. En enero, febrero (mes que se da de baja, pero de forma informal), marzo, abril, mayo y junio (2023) siguió entrenando pero sin competir como sí lo hicieron sus compañeros de equipo que fueron a los Panamericanos.

Lo que implica que de enero a junio, el nadador justificó su beca solamente con entrenamientos y sin competir, quitándole el lugar a otros deportistas con competencia o en formación que pueda representar al país en un evento internacional.

Cuando el atleta no presentó cuentas en el mes de julio, la Secretaría Nacional de Deportes se vio obligada a cortarle la beca, hecho que sienta la interrogante: Si seguía justificando el dinero, ¿iba a seguir cobrando hasta la fecha del recogimiento de muestra?

Las voces oficiales

Bruno Zubizarreta, jefe de gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, aseguró que Prono devolvió el dinero del mes de julio y que ya no hay problemas de parte del ente gubernamental hacia el atleta ni del deportista hacia la institución.

Por su lado, César “Tigre” Ramírez, ministro de Deportes, contó que recibió la nota de la renuncia de Prono el 29 de agosto del presente año, apenas 12 días después de su asunción al cargo, por lo que gran parte de la inconsistencia recae en la administración pasada, encabezada por Diego Galeano Harrison.