Beach boxing en playa San José de Encarnación

Visita colombiana. Una comitiva conformada por cuatro personas, perteneciente al Beach Boxing de Colombia, llegó ayer al país y estará presente esta noche en Encarnación,

Los visitantes manifestaron que llegaron al país, para adquirir experiencia en cuanto a la organización de evento de beach boxing, habida cuenta que la mencionada modalidad de combate está instalada en su país recientemente.

Las peleas por los Juegos Nacionales U-18: 1) Cristian “El Príncipe” Moreno (Saltos del Guairá) vs. David Ojeda (Encarnación), 2) Benicio Rolón (Encarnación) vs. Cristian Arguello (Asunción), 3) Cristian Matto (Saltos del Guairá) vs. Tobías Benítez (Encarnación) y 4) Fabricio Rizuk (Encarnación) vs. Richard “Pitbull” Paredes (Saltos del Guairá).

Por el aniversario se enfrentarán: David Escobar (Asunción) vs. Germán Melgarejo (Encarnación) y Erasmo “Chocho” Zarza (Villarrica) vs. Agustín “El árabe” Friedman (Villarrica).