Baloncesto: Prosigue la Liga Nacional

En La Huertita, Libertad recibirá al campeón vigente del baloncesto, San José. Mientras los gumarelos habían caído contra Sol de América, los “santos” golearon al Club Atlético Ciudad Nueva.

Lea más: Emotivo arranque de la Liga

En el otro partido de hoy, Ciudad Nueva recibirá a Félix Pérez Cardozo en el La Catedral, estadio “Luis Fernández”. Los Rojos de Villa Morra tuvieron fecha libre el lunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recién mañana se completará la ronda, con el juego entre Sol de América y Colonias Unidas Gold, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni”, sobre Quinta Avenida. Fecha libre para Olimpia Kings, que le ganó a los Gold.

La próxima fecha, la tercera, se disputará íntegramente el lunes, con estos partidos: Félix Pérez vs. Libertad, San José vs. Colonias Gold y Sol de América vs. Olimpia Kings.