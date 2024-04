Fútbol de salón: Igualan Paranaense e Ypacaraí

El certamen de salonismo empezó con 20 selecciones de todo el país, quedando ahora solo cuatro que discuten el cetro. Ypacaraí había dado la gran sorpresa en las semifinales al dejar afuera a uno de los favoritos y anfitriones del torneo, Coronel Oviedo.

Lea más: Cuadrangular final

El programa establece los siguientes partidos para esta noche: Ypacaraí vs. Presidente Franco y Paranaense vs. Caaguazú. Mañana se consagrará al campeón, luego de estos juegos: Presidente Franco vs. Paranaense y Caaguazú vs. Ypacaraí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a la jornada inaugural del cuadrangular, Paranaense empezó ganando, sin embargo, se produjo la reacción ypacaraiense que igualó y se adelantó en el marcador 2-1. Faltando pocos minutos para culminar el juego, los esteños consiguieron el empate, y se repartieron los puntos ambas escuadras. El partido se disputó en el Coliseo Departamental “El Cerrito” (estadio cubierto).

En el Estadio Municipal “El Cerrito” (abierto), se disputaba el prometedor partido entre el otro anfitrión, Caaguazú y Presidente Franco, vigente monarca y el más ganador de nacionales con 11 títulos, seguido por Amambay con 10 y Paranaense con 9.