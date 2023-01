Contadores cuestionan cobro de multas por fallas del sistema Marangatu de la SET

En una nota conjunta firmada por representantes de varios gremios de contadores solicitaron al viceministro de Tributación Óscar Orué la implementación de una acción de emergencia debido a los inconvenientes en el funcionamiento del Sistema Maragatú y que debido a estas fallas no permitan ingresar o procesar las declaraciones mensuales y anuales en fecha.

En ese sentido, solicitaron como una medida de emergencia que las solicitudes presentadas en las primeras horas de la jornada laboral en días de vencimiento, puedan trasladar por 24 horas la fecha de vencimiento a fin de respetar las obligaciones existentes que no pudieron ser procesadas por el problema del Marangatu a nivel país, sin que esto implique una falta de cumplimiento de modo tal que no le genere mora, intereses y multas.

Engorrosos trámites para recuperar multas en la SET

Según explicó la contadora Lilian Torres para recuperar o revertir la multa que genera el sistema por supuesto incumplimiento la Ley 125/91 establece el mecanismo de exclusión de responsabilidad en materia de infracciones pero que resulta muy engorroso y costoso finalmente para el contribuyente, e injusto en este caso, por tratarse de una falla del propio sistema de la SET.

Según detalló, el contribuyente debe presentar una nota física a la SET donde solicita la exclusión de responsabilidad por la no presentación en fecha de sus declaraciones determinativas (IVA, IRE , etc), que se refieren a las infracciones tributarias que fueran generadas al no poder procesar las obligaciones y efectuar los pagos respectivos.

La profesional cuestionó que este procedimiento hace incurrir en costos adicionales que surgen por cuestiones ajenas a la voluntad del contribuyente, además se deben adjuntar copia de las capturas digitales de los errores que le genera el sistema, así como los montos que solicita le sean exonerados.

Sugiere que para estos casos, en los días de vencimiento si existiere falla del sistema, efectuar las capturas de las imágenes del respuesta del sistema Marangatu, e inmediatamente enviar remitir a un correo electrónico que establezca la SET y dejar una constancia de los hechos.