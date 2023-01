ANDE: evaluación advirtió imposibilidad de firma para fabricar subestaciones

Hay tres informes de observaciones con serios cuestionamientos que técnicos de la ANDE realizaron a la oferta para la provisión de cuatro subestaciones móviles, de la firma Barrail Hermanos S.A. de Construcciones (ligada a Engineering, y cuyos representantes legales son Fernando Otazú Mussi, Guillermo Barrail Patiño, Diego Galeano Tomboly y Sebastián Cabello Manevy). Sin embargo, pese a ellos, la empresa estatal de electricidad adjudicó a la compañía la licitación pública internacional “Lp1687-22 Adquisición de Subestaciones Móviles”, cuyo ID es 409743.

Los documentos advierten que el oferente no cumple con lo solicitado, y que incluso, para Henan Dingli Power Equipment Co., Ltd “con 10 empleados la empresa, es imposible realizar la fabricación de las Subestaciones Móviles”.

“Con 10 miembros inscriptos como personal en la seguridad social en el año 2021, la empresa no cuenta con calificaciones de producción de equipos antes de marzo de 2022″, señalan.

Dice también que “antes del 30 de marzo de 2022, el ámbito de negocio de la empresa correspondía a: ventas de equipos de transmisión y distribución, productos de torres de línea de transmisión, postes de tubería de acero (columnas), marcos de acero para subestaciones, torres de comunicación, entre otros. Y agrega que “el día 30 de marzo del año 2022, el alcance del negocio cambió a artículos generales: ventas de instalaciones y equipos de energía, ventas de equipos eléctricos, reparación de equipos eléctricos, ventas de baterías”, y otros más.

Sin experiencia previa

En cuanto a los documentos de experiencia, los técnicos de la ANDE cuestionan que el fabricante de las Subestaciones Móviles Henan Dingli Power Equipment Co., Ltd. obtuvo la certificación ISO9001, ISO14001 e ISO45001 por primera vez el 14 de octubre del año 2019, de acuerdo a los documentos de experiencia presentados.

“Se tienen registros de proyectos de SE móviles entregadas desde el año 2017 antes de obtener las primeras certificaciones. Normalmente, en todo el mundo sin los Certificados ISO imposiblemente se realiza la fabricación, por lo tanto las experiencias presentadas no tienen sentido”, objetan.

Denuncia ante Contraloría y Contrataciones Públicas

Este informe de cuestionamientos a la fábrica chino-italiana que proveerá a Barrail Hnos. De Construcciones y otros documentos de observaciones técnicas fueron adjuntados a la denuncia enmascarada realizada por un funcionario de la Dirección de Distribución de la ANDE, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República.

Detalles de la licitación

Según los datos del contrato firmado el 5 de diciembre de 2022, entre la ANDE y Barrail Hnos. S.A. De Construcciones, el monto adjudicado para esta licitación es de US$ 14.161.114.

La firma debe entregar dos subestaciones móviles de 220/23 kV 41,67 MVA, por US$ 8.392.380 y dos subestaciones móvil de 66/23 kV 30 MVA, por US$ 5.670.734. Además, en ambos casos, deben realizar capacitación y entrenamiento por US$ 98.000 en sistemas electromecánicos y transporte de las subestaciones móviles, así como en sistemas de protección y control, y en sistemas de supervisión y comunicación.