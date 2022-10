Segundo circuito de 500 kV a Villa Hayes costará US$ 210 millones

Sobre las grandes inversiones en el sector eléctrico paraguayo que proyecta la ANDE para el periodo 2023-2025 expuso recientemente el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, en el “Foro & Exposición Cavialpa Edición 2022″, evento de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

Fue durante el panel debate sobre “Financiamiento de obras públicas en Paraguay: Bases para la infraestructura sostenible”, que dio a conocer cuáles son los próximos llamados a licitación de gran envergadura.

En ese contexto, Sosa contó que la construcción del segundo circuito de LT 500 kV Margen Derecha de Itaipú a Villa Hayes (360 km), con una capacidad de 2000 MVA, tiene un precio estimado de US$ 210 millones y será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Taiwan.

Asimismo, también está prevista la construcción de la LT 500 KV Yguazú – Valenzuela (LPI 1684-22), cuya apertura de ofertas estaba marcada para el 14 de octubre último, pero se pospuso para el 28 de este mes, según el portal de Contrataciones Públicas. En este caso, el precio estimado es de US$ 133 millones, y será financiado por el BID y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Por otra parte, la ampliación de la subestación Villa Hayes, montaje del cuarto banco de autotransformadores de 500/220 kV– 600 MVA, previsto para el año 2023, tiene un precio estimado de US$ 26 millones, con financiamiento del proveedor.

Además, está en agenda la adquisición de subestaciones móviles (2 de 30 MVA de 66/23 kV y 2 de 41,67 MVA de 220/23 kV), para lo cual se abrirán las ofertas de la licitación pública internacional 1687-22, el 28 de octubre de 2022 próximo. La inversión estimada en este caso de es US$ 16,7 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

En el evento, Sosa presentó el Plan Maestro de Obras de la ANDE de corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con proyección en la diversificación de la generación de energía eléctrica, así como las principales acciones realizadas para que se utilice la energía eléctrica en el país.

El plan de obras del periodo 2021-2025 prevé una inversión de US$ 2.275,5 millones, de los cuales US$ 1.247 millones son en transmisión, US$ 882,5 millones en distribución y US$ 145 millones en generación.