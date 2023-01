MOPC insistirá para usar plata del fracasado metrobús en “oficinas fantasmas”

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) insistirá para que el Congreso apruebe la reasignación de saldo del préstamo del fallido metrobús -del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, de manera a que los recursos se puedan seguir utilizando para “equipar” las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción.

En este sentido, la institución pretende utilizar unos US$ 34 millones del remanente del empréstito de la fracasada obra para invertir en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de los edificios que costaron US$ 82 millones, pero que hasta ahora son solo torres “fantasmas”.

El ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, dijo el viernes último a ABC Color que hay conversaciones con el BID para ampliar los plazos del préstamo, si el Congreso aprueba la reasignación. Vale recordar que ya el 7 de abril de este año Obras Públicas solicitó el visto bueno del parlamento para “echar mano” a la plata de la malograda obra, pero no nunca se trató. Hay que ver si en marzo, tras el receso de los congresistas, se estudia o no el tema.

Lea más: Torres de US$ 82 millones del Puerto son “oficinas fantasmas” hasta ahora

Lo concreto es que el contrato del BID expira el 27 de junio del 2023 y, según se supo, la multilateral informó al MOPC que ya no había intención de volver a ampliar los plazos del préstamo del fallido metrobús.

Pero Segovia insistió en que se tiene una nueva conversación con la multilateral. “Si se aprueba el préstamo, tenemos otro escenario, ya conversado con el BID, pero a está consideración de ellos”, expresó.

¿En qué se se quiere invertir el saldo del préstamo de la malograda obra?

Según el Obras Públicas, el remanente del saldo del fallido metrobús invertirá en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de los edificios. Por ejemplo, se pretende utilizar US$ 1.100.000 para el acceso por rampa sobre la avenida Stella Maris, US$ 16.000.000 para la provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de control inteligente de sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC) y otros US$ 4.950.000 adquisiciones e instalación de mobiliarios básicos.

Lea más: Oficinas “fantasmas” del Puerto: “Ya no hay tiempo para usar préstamo del metrobús”

El MOPC también quiere usar US$ 2.250.000 para la reparación del muelle del puerto, otros US$ 4.800.000 para la adecuación de los accesos viales en el entorno de los edificios y calles internas del Puerto y otros US$ 5.000.000 no se especifica en qué se usarán.