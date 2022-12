Torres de US$ 82 millones del Puerto son “oficinas fantasmas” hasta ahora

El Consorcio TBI, integrado por Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA, concluyó la construcción de los cinco edificios del Puerto de Asunción, donde debían funcionar seis ministerios. Pero dichas torres todavía no pueden ser ocupadas por las instituciones asignadas, porque aún no están equipadas con mobiliarios, ni tampoco cuentan con sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC).

Por ahora los bloques son solo “oficinas fantasmas” y así seguirán hasta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pueda conseguir la financiación para equipar las edificaciones y completar los trabajos complementarios que faltan para que las instituciones se puedan mudar.

Mientras tanto, el contratista ya pidió la recepción provisoria de las construcciones, según confirmó ayer el Ing. Rubén Galeano, director de obras del consorcio, durante un recorrido de ABC por la zona de obras.

Plata del metrobús para equipar los edificios

Obras Públicas pretende usar el saldo del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del fallido metrobús, unos US$ 34 millones, para amoblar y equipar las torres, pero esto todavía no se aprobó en el Congreso. El arquitecto Ricardo Riego, responsable de esta obra por el MOPC, señaló ayer que si el parlamento no autoriza la reasignación de los fondos del fallido metrobús para “completar” las torres, los ministerios no se podrán mudar.

Asimismo, señaló que hay poco tiempo para que esto se apruebe, ya que el contrato del préstamo del BID vence en junio del próximo año y no existen intenciones de ampliar los plazos. “Tenemos que hacer los llamados internacionales lo antes posible si queremos usar el saldo del metrobús”, señaló Riego, quien a su vez indicó que ya no cree en que esto se trate este año por el receso parlamentario.

El 7 de abril de este año, el entonces ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, remitió una nota al presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, en la que se pidió autorización del Congreso para seguir utilizando parte del remanente del préstamo BID del fallido metrobús para “completar” las oficinas de gobierno. Sin embargo, la solicitud ni siquiera se analizó en las diferentes comisiones.

Torres no tienen ni la energía que se necesita

Los edificios del Puerto tampoco tienen hasta ahora la instalación eléctrica necesaria para que las torres puedan funcionar. Esto porque en el MOPC “se olvidaron” de las instalaciones eléctricas requeridas y recién ahora avanzan los trabajos de construcción de una línea subterránea de alimentación, en media tensión, con una inversión de G. 5.848 millones más. Estas labores están a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., y registran un 90% de avance, según los datos.

Recién cuando se concluya esta obra se podrán probar de forma simultánea los sistemas de aire acondicionado y ascensores (46 en total).

Aduanas se instalará en una de las torres

Inicialmente, los edificios del Puerto debían ser ocupados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el MOPC, el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Sin embargo, en el recorrido de este diario se pudo corroborar que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que no debía ocupar las torres, es la única institución que ya está equipando el edificio que le debía corresponder al MRE. Según Riego, la Cancillería finalmente desistió de ocupar uno de los edificios, por lo que se otorgó el espacio a Aduanas.

La DNA ya está comenzando a instalar algunas mamparas en el sitio. Ayer, uno de los “cuidadores”, quiso impedir que se tomen fotografías de los trabajos que están realizando y hasta exigió que se borren las imágenes captadas. ¿Cómo Aduanas está costeando el equipamiento de una de las torres que ni le correspondía? Es la consulta que trasladamos a Riego, quien señaló que la institución tiene presupuesto para hacerlo.