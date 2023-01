Impulsan pedido para que Hacienda informe sobre destino del impuesto al tabaco

El pedido de informe a la cartera fiscal tendría entrada oficial en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que se llevará a cabo el día de mañana miércoles 25 de enero, informaron desde la oficina de prensa de la Cámara de Diputados.

Se trata de un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacienda, sobre la recaudación en concepto de impuesto selectivo al consumo aplicado al tabaco” y se pedirá igualmente la rendición de los recursos transferidos a las diferentes instituciones beneficiarias.

Destino de la recaudación

Al respecto, el diputado José Rodríguez (PLRA-Central), mencionó que el objetivo central es que el Ministerio de Hacienda brinde un detallado informe acerca del destino de la recaudación anual en dicho concepto de los últimos cuatro años.

De acuerdo con lo estipulado por la Ley 5338/15, de lo recaudado en ISC al tabaco, 18% va para el Fondo Nacional de Deporte, 40% para el Ministerio de Salud, 10% para Fondo Nacional de Emergencia, 25% para el Ministerio de Agricultura, y 2% para Secretaría de Repatriados.

El proyecto de resolución pide además adjuntar planillas de las transferencias realizadas por Hacienda, con el detalle de la ejecución de dichos recursos, por institución, en el mencionado lapso de cuatro años.

Recaudación aumentó 23%

De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al tabaco recaudó en el último año G. 276.741 millones (US$ 39 millones) que representa un incremento del 23% frente al año anterior cuando alcanzó G. 223.369 millones (US$ 32 millones) por una producción de aproximadamente 2.800 millones de cajetillas de cigarrillos.

Tabaco: incremento de la tasa de interés

Por otra, también hay un par de propuestas desde el legislativo de ampliar la tasa del impuesto al tabaco, con el fin de dotar de mayores recursos a Salud.

El senador Pedro Santacruz (FG) se refirió a la necesidad de ampliar la tasa del ISC del 20% al 22% incluso hasta el 24% para reforzar los recursos de Salud, en especial para tratamiento de cáncer. Mencionó que al año, los gastos de salud relacionados al tabaco llegan a unos US$ 240 millones y que lo ingresado en impuesto al tabaco para este fin es insuficiente. Considerando lo recaudado en ISC al tabaco en el último año de US$ 39 millones, le correspondería a Salud el 40%, apenas US$ 15 millones.

De acuerdo con la Ley 3680/2019 de Simplificación y Modernización Tributaria, el ISC al tabaco se podrá ajustar gradualmente hasta alcanzar un máximo del 24%, por lo que aún hay espacio para realizar el ajuste si se dan las condiciones.

La tasa de impuesto al tabaco más baja de la región

Un informe de Cepal revela que Chile es el que más aporta en ISC al tabaco en A. Latina, con una tasa del 89%; le sigue Argentina, con una tasa del 80%.

Por su parte, Ecuador mantiene una tasa del 74%; Venezuela, 73%; Brasil, 68%; Uruguay, 65%; Perú y Colombia, 49%; Bolivia, 39%; mientras que Paraguay, con el ajuste del año pasado, pasó del 18% al 20%. Este incremento de la tasa impulsó un ingreso adicional de unos US$ 3 millones en el último año.