Cifarma espera que IPS pague G. 200 mil millones que es parte de una deuda por fármacos

El Instituto de Previsión Social (IPS), atraviesa por varios inconvenientes, y uno de ellos es una deuda que arrastra hace varios meses en cuanto al pago a proveedoras por insumos y medicamentos.

Lea más: IPS quiere sumar otros US$ 100 millones a sus deudas

En contacto con ABC, Luis Ávila, vocero de La Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma), comentó que se hizo un primer pago hace unos meses y que ahora aguardan el cumplimiento con el siguiente.

Afirmó que el IPS les prometió que abonarán en este mes de febrero y que tiene información que están preparando el desembolso. Sin embargo, también depende de la autorización del consejo de administración de la previsional.

Según explicó, la Ley le establece un tope al IPS. “Van a ir sacando de su presupuesto de a poco. Lo más próximo son G. 200 mil millones para la próxima semana”, sostuvo. En total son 243, las empresas con las que el IPS tiene compromisos asumidos.

Confían en que esta deuda se terminaría en mayo de este año

Ávila agregó que una tercera parte del pago seria para abril, y en mayo si va bien la línea de crédito, se cancelaría la deuda. Es por lo menos la expectativa optimista que tienen desde el gremio.

“En principio la deuda total era de U$S 240 millones. No creo que no cumplan porque están cumpliendo un calendario normal de pagos”, resaltó.

Lea más: Contraloría acciona y plantea medida de urgencia para acceder a documentos de IPS