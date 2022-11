IPS no paga deuda, pero abrió licitaciones para comprar fármacos por US$ 181 millones para el 2023, según Cifarma

El Instituto de Previsión Social (IPS), que pretende apurar la licitación de más de US$ 100 millones para la construcción de nuevos hospitales, pasando por alto su deuda de más de US$ 242 millones con las empresas proveedoras, también realizó llamados a licitación para la provisión de insumos y medicamentos por US$ 181 millones para el 2023, según la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).

Luis Ávila, secretario general de la Cifarma, confirmó el monto y aseguró a ABC que el IPS no paga hace tres meses por el abastecimiento de su parque sanitario, por lo que está en riesgo de quedar sin suministros.

“Una parte de los medicamentos tiene llamados por más de US$ 183 millones. Las licitaciones siempre son para cubrir 18 meses más o menos. Es grave la situación. No solamente están haciendo llamados para la construcción de edificios, sino que también para la provisión de insumos y medicamentos que deben proveer el año que viene”, dijo Ávila, al momento de preguntarse cómo hará el ente para hacerse cargo de las millonarias deudas y los llamados a licitaciones.

“La situación es clara. Lo que la institución recauda en los últimos cinco años entre aportes y, lo que da a los asegurados y jubilados en prestaciones, tiene un déficit de US$ 400 millones, es decir, unos US$ 80 millones por año. El IPS ya tiene un déficit que arrastra, no puede pagar tampoco la deuda de ayer, tampoco la de hoy, y se va a ampliar para dar más coberturas y más prestaciones; con qué ingresos”, se preguntó el representante de la Cifarma.

Deuda a proveedores está certificada por Dirección Financiera del IPS

Sobre el monto de la deuda del Instituto de Previsión Social, el representante de la Cifarma aseguró que la cifra está certificada por la Dirección Financiera del IPS.

“Podemos mostrar toda la documentación, para que se vea que la deuda es real, que existe y que esos insumos y medicamentos se distribuyeron durante todo el año al IPS”, sostuvo Ávila.

El empresario farmacéutico detalló que la deuda, que supera los US$ 242 millones, no es exclusiva con los proveedores de medicamentos, sino que también engloba a los proveedores de insumos, reactivos de laboratorio y equipos médicos.

Ávila aseguró además que el monto manejado actualmente por las empresas proveedoras fue actualizado por última vez el pasado 31 de agosto, asegurando así que la deuda actual es muy superior a los US$ 242 millones.

“Desde el 15 de agosto de este año, el IPS no pagó un solo guaraní a ningún proveedor y siguió recibiendo medicamentos, por lo que ahora, la deuda es mayor. La cuenta fue aumentando; antes por lo menos pagaban algo, ahora no pagan nada. No solo me ratifico en que la deuda es superior a los US$ 242 millones, sino que podemos mostrar toda la documentación que el IPS nos ha proveído a nosotros”, sostuvo.

Proveedores deciden hoy si cancelan abastecimiento al IPS

Finalmente se realizará hoy la reunión de los proveedores del IPS que había sido postergada luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de Ley planteado por el diputado Arnaldo Samaniego (ANR), que propone un préstamo millonario para saldar la deuda de la previsional con las empresas farmacéuticas.

Conforme explicó Ávila, el propósito es acordar el avenimiento o cancelación de los contratos, considerando que algunos de los proveedores ya no se encuentran en condiciones económicas de seguir sosteniendo la deuda de la previsional.

“Teníamos la esperanza de que el Ministerio de Hacienda le pueda trasferir algo al IPS, pero según las informaciones que estamos manejando no hay condiciones de trasferir nada. La única salida ahora es la ley. Lastimosamente muchos sectores están en compaña de desinformación, y el único perjudicado va a ser el asegurado”, dijo.

Sobre la opinión de las demás cámaras involucradas, Ávila repitió que “hace 90 días que el IPS no paga un solo guaraní” y que “nunca había pasado esto”. Manifestó de ese modo que los proveedores están en alianza, buscando no perjudicar a los aportantes del seguro social.

“Todos estamos de acuerdo (en iniciar los avenimientos). Estamos estirando la situación para no perjudicar a los asegurados y a los jubilados. Hay empresas que ya no pueden estirar nada. Los proveedores de insumos y reactivos, por ejemplo, ya no pueden esperar. Si no se soluciona, ellos van a cortar (el abastecimiento). Los que fabricamos medicamentos todavía podemos esperar un poco más. Pero más tarde va a ser insostenible”, refirió.