Denuncian repartija de sueldazos de titular de INC en la Función Pública

El Sindicato de la Industria Nacional del Cemento de Trabajadores Turnistas (Sinctratur) presentó esta mañana una nota a la ministra de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Cristina Bogado, para denunciar la creación de cargos con sueldazos por parte del titular de la estatal, Ernesto Benítez, en beneficio de sus leales.

La nota tiene la firma del ingeniero Eusebio Mazzacotte, secretario general del mencionado gremio. El funcionario es uno de los más perseguidos por Ernesto Benítez, con cuatro sumarios a sus espaldas, solo por denunciar las irregularidades de su administración. El último sumario fue por reposos que presentó, según refirió.

Según Mazzacotte, el presidente de la INC no descansará hasta verlo fuera de la empresa pública y solicitó la intervención de la Función Pública para dejar sin efecto “las repartijas de cargos creados con diferentes categorías y salarios, en la Industria Nacional del Cemento (INC)”.

Lea más: Titular de INC creó varios cargos con sueldazos para sus leales

Agrega que conforme a la ley de la función pública “todos los cargos creados se deben hacer indefectiblemente a través de concursos públicos”. “La INC, a través de su presidente, el abogado Ernesto Benítez, no respetó esta ley que está en plena vigencia, que por consiguiente consideramos que se debe declarar nulos de nulidades”.

También piden auditoría de Contraloría

Sinctratur también remitió otra nota ayer al contralor Camilo Benítez, para solicitar una auditoría a la Tesorería de la INC, oficina central, específicamente en los gastos de fondo fijo.

De acuerdo con el escrito presentado, los gerentes y directores de fábrica “tienen la posibilidad de retirar importantes sumas de dinero para los gastos, que está regido por un reglamento su correcta utilización, en tiempo y forma”.

“Solicito la comparación de las facturas, de las casas comerciales de las compras que se realiza en todos los meses, que casi son muy repetitivos por lo que da lugar para pensar mal. Este pedido de auditoría es para los tres frentes de servicios Asunción, Villeta y Vallemí, del año 2021 y 2022″, reza el escrito.

Lea más: Dirigente colorada y esposo cobran millones en la INC sin tener título

La INC hoy está sin producir clínker, pero el titular de la empresa, Ernesto Benítez, se preocupa solo en crear más cargos y ubicar a sus leales con sueldazos, como el caso de Emilce Montiel, dirigente colorada y sindicalista, que sin tener título universitario cobra un salario de más de G. 15.000.000 y el esposo de esta, Luis Alberto Paredes (también sin título) percibe G. 13.600.000.

Asimismo, de 12 gerentes (categoría 20A) que tenía la estatal en el ejercicio 2022, para este año figuran 21 para este puesto, es decir 9 funcionarios de confianza más. Además, en el presupuesto del 2022 se tenían sólo 12 empleados en la categoría de Especialista II, III, VI y V, pero para este año ya figuran 57 funcionarios para estos cargos, es decir, 45 empleados más.