Estado pagó 9,3% más por deudas

El Ministerio de Hacienda en su informe de cierre del ejercicio 2022 da cuenta que se pagó en concepto de servicio de la deuda pública US$ 999,8 millones, lo que implica un aumento del 9,3% con respecto al monto abonado el año anterior.

Los pagos, correspondientes a la administración central y a las entidades descentralizadas, se realizan en concepto intereses, amortización del capital prestado y la comisión por los préstamos, la colocación de bonos en el mercado local e internacional, así como por las obras ejecutadas en el marco de la Ley N° 5074/2013 o conocida también como ley “llave en mano”.

El informe refiere que en enero se pagó US$ 22,5 millones, en febrero US$ 42,4 millones, en marzo US$ 124 millones, en abril US$ 82,8 millones, en mayo US$ 75,8 millones y en junio US$ 27,9 millones.

Además, en el segundo semestre se sumaron: en julio US$ 51,8 millones, en agosto US$ 52,6 millones, en setiembre US$ 151,7 millones, en octubre US$ 130,2 millones, en noviembre US$ 123,7 millones y en diciembre US$ 114,4 millones.

El pago por la deuda pública va aumentando cada año en función al creciente endeudamiento que registra el país en los últimos tiempos, principalmente a través de los bonos soberanos.

Los títulos empezaron colocarse en el mercado internacional en 2013, durante el gobierno de Federico Franco (PLRA); y luego con este instrumento se aceleró el ritmo de endeudamiento en el periodo de Horacio Cartes (ANR) y, actualmente, de Mario Abdo Benítez (ANR).

Deuda pública total 2022

La deuda pública total alcanzó el año pasado US$ 15.053,7 millones, lo que representa 36,6% del producto interno bruto (PIB).

En lo que va de este gobierno de Abdo Benítez, de 2018 a 2022, se incrementó en US$ 7.012,8 millones, lo que representa 87,2% más.

La suba se registra, principalmente, entre 2019 y 2020 cuando se emitieron bonos y se contrataron préstamos para enfrentar la caída de la economía y la pandemia por covid-19, respectivamente.

En lo que respecta a los fondos destinados para hacer frente al covid, las compras de insumos y medicamentos de salud fueron blancos de numerosas denuncias de corrupción y de mala utilización de los recursos.

Los fondos provenientes de nuevas deudas también fueron utilizados para pagar los salarios de funcionarios, jubilaciones, pensiones y los vencimientos de deudas.

El informe de Hacienda incluye igualmente los datos sobre los desembolsos recibidos de enero a diciembre del año pasado, por los créditos que están en proceso de ejecución.

En ese concepto sumaron US$ 1.967,3 millones, que representa un incremento del 4,9% con relación al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos de Hacienda.