PGN 2023: US$ 1.046 millones para pagar deudas públicas

El monto que está previsto desembolsar corresponde a los compromisos de instituciones componentes de la administración central, sector del presupuesto en donde se aglutina a los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Los datos expuestos por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, durante la presentación del plan de gasto de la institución que dirige, indican que de los US$ 1.046 millones, US$ 901 millones corresponden a la deuda externa y US$ 145 millones a la deuda interna.

Los pagos previstos incluye, la amortización por US$ 402 millones y por intereses y comisión US$ 644 millones, por compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro.

De acuerdo con los datos de la cartera fiscal, este año está presupuestado un total de US$ 957,5 millones, lo que implica que el año venidero los pagos aumentarán en un 9%.