Marangatu: “lo peor ya pasó”, asegura viceministro de Tributación

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, respondió a nuevos reclamos hechos por contadores contra el sistema digital de gestión tributaria Marangatu, el cual -afirmaron estos- volvió a presentar fallas el lunes.

El viceministro Orué estimó que “lo peor ya pasó” en cuanto a las fallas en el funcionamiento del sistema y negó que haya existido un “colapso” de Marangatu, como se reportó en días anteriores.

“Tenemos que aceptar que hubo problemas, pero en la dimensión de la que ellos hablan no existen. Ellos hablan de colapso, pero no existe colapso; si existiera ese colapso no íbamos a recaudar y en febrero tuvimos un superávit del 10 por ciento”, señaló.

Afirmó que el lunes la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) registró más de 35.000 declaraciones juradas cargadas al sistema, un número diario normal, y dijo que no hubo reportes de problemas durante la jornada de ayer.

Comprarán servidores

El titular de la SET dijo que desde que asumió su cargo se hicieron “muchos avances y ajustes” al sistema Marangatu, ampliando su alcance para cubrir más información que la que contemplaba previamente, como los libros de compra y venta o las facturas electrónicas, lo que estima tuvo una repercusión en el funcionamiento de la plataforma.

“Estamos exigiéndole al sistema con más información y los mismos servidores”, ilustró, agregando que está en proceso la compra de más servidores para dar más poder de procesamiento al sistema.

“Lo peor ya pasó, y con los ajustes que hicimos más el proceso de compra que estamos a poco tiempo de obtener, van a ser una anécdota los inconvenientes”, concluyó el viceministro.

Este martes comienzan a vencer los plazos para la liquidación del impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta empresarial correspondientes al ejercicio fiscal de 2022, por lo que contadores anunciaron que estarán pendientes del estado de funcionamiento del sistema Marangatu.