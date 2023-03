Si el sistema Marangatu continúa fallando, contadores pedirán a la SET la derogación de la RG 90

La Lic. Alba Talavera, representante del Colegio de Contadores del Paraguay, recordó que ante las constantes inconsistencias que presenta la plataforma Marangatu de la Subsecretaría de Estado de Tributación ( SET), mañana será una fecha de “prueba de fuego” y, en el caso que falle el sistema, solicitarán la derogación de la RG 90.

Lea más: Alertan que en un “mes crítico”, el sistema de la SET sigue colapsado

“Realmente no cayó entre el viernes y hoy, pero mañana vamos a estar atentos porque es la fecha del primer vencimiento. Vence el IRE Simple, vence el IRP por ganancias de capital y por prestación de servicio personal, y vence el IVA 120 versión 4″, explicó.

Aseveró que en el primer vencimiento es cuando más cae la plataforma. “Mañana es la prueba de fuego. Mañana esto no funciona y el miércoles vamos a pedir la derogación de la RG 90″, anunció.

Aclaró que la RG90, es un sistema de control cruzado. “No estamos en contra del control, pero sí estamos en contra de que no funcione”, dijo. Relató que entre algunas inconsistencias que arroja la plataforma están la duplicación de formularios y así la duplicación del pago. “En vez de que me salga 20, me sale 40″, explicó.

Lea más: Desmienten a la SET: sistema Marangatu sigue sin funcionar al 100%, lamentan contadores

Contadores tienen registros de inconsistencias

Mencionó que los contadores tienen una herramienta de página web en el que pueden reportar las anormalidades que existen con la plataforma Marangatu.

Admitió que las constantes inconsistencias que ocurre con la plataforma genera un estrés psicológico a los contadores porque no están trabajando adecuadamente. “La gente ya no soporta más. A veces la plataforma funciona a partir de las 10 hasta las 12, o de madrugada”, lamentó.