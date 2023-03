Más de US$ 25 millones que Asunción no puede recibir

A más de G. 183.138 millones (US$ 25,3 millones al cambio vigente) ascienden los fondos acumulados que corresponden a la Municipalidad de Asunción en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar, que no puede recibir debido a que no cumple con los requisitos establecidos en la ley, según los datos manejados en el Ministerio de Hacienda.