Municipalidad de Asunción: aprueban nueva emisión de bonos por G. 195.000 millones y pagar deudas

Con 17 votos colorados a favor y 6 en contra, la Junta Municipal de Asunción aprobó, en la sesión de esta mañana, la adjudicación a Valores Casa de Bolsa SA, para que la comuna capitalina emita y coloque bonos por un total de G. 195.000 millones.

Según el mensaje 155/2023, del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), el objetivo de dicha adjudicación es el “reordenamiento financiero presupuestario de la Municipalidad de Asunción mediante medidas de reestructuración y refinanciamiento del pasivo referente a la deuda pública municipal, a través del rescate de los Bonos G3 (total), G4 (total), G5 (parcial) y G6 (parcial)”.

Dos de estos bonos fueron emitidos durante las administraciones de Arnaldo Samaniego y Mario Ferreiro., según el concejal Enrique Berni, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Municipalidad de Asunción tiene deudas por US$ 110 millones, según concejal

Con esta aprobación, Valores Casa de Bolsa SA resulta adjudicada por segunda vez por el intendente Rodríguez, para servir de intermediaria en la emisión de bonos. La primera adjudicación fue en octubre del año pasado, para la emisión del bono conocido como “G8″, por G. 360.000 millones. Este monto debía de ser utilizado en obras por parte de la Municipalidad de Asunción.

El concejal Pablo Callizo (PPQ) refirió que dicha casa de bolsa tiene antecedentes negativos con la comuna y que los números que aplica, no cierran. “El interés de 16,8% es altísimo. La municipalidad debió negociar intereses menores”, indicó.

El edil añadió que, con la emisión del bono por G. 195.000 millones, el municipio tendrá que pagar G. 155.000 millones solo en intereses.

El concejal Enrique Berni (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal, que recomendó la adjudicación y la homologación de los contratos suscriptos con Valores Casa de Bolsa SA, salió al paso y manifestó que no se está violando el reglamento del mercado de valores.

Berni enfatizó que no hay nada irregular. “Hay que pagar las deudas. Recurrir a un crédito no es ilegal”, remarcó. El concejal Felix Ayala (PLRA) afirmó que la deuda de la comuna asuncena oscila los US$ 110 millones más los intereses que la municipalidad puede pagar.

¿Quiénes votaron en contra de la adjudicación?

Los votos en contra de la adjudicación, aparte de Callizo, fueron de la colorada Rosana Rolón y de los opositores Álvaro Grau (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Fiorella Forestieri (PLRA) y Jazmín Galeano (PEN). Por su parte, el liberal Humberto Blasco se abstuvo de votar.

Galeano sostuvo que no se pueden pagar deudas con un “bicicleteo”, mientras que Serrano expresó que la emisión de bonos, aprobado en julio del año pasado, “se trató a las apuradas”. Grau, por su parte, exigió que la intendencia explique dónde está el dinero de los demás bonos emitidos.

La concejala Jazmín Galeano también cuestionó que se asuman más deudas para pagar deudas. Dijo que para reducirlas, debería comenzarse por despedir a los “planilleros” que hay en la Municipalidad y la Junta Municipal.