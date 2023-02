Asunción: “Nenecho” propone fraccionamiento de deuda para cobrar Fonacide, royaltíes y juegos de azar

El Intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, presentó una propuesta de pago fraccionado al Ministerio de Hacienda para saldar un año de deudas, de los ocho que tiene la Municipalidad de Asunción, por la falta de transferencia del 15% de impuesto inmobiliario para municipios de menores recursos.

Se trata de una obligación anual establecida en el artículo 169 de la Constitución Nacional, que no se cumple desde el 2014. Esta representa un requisito para acceder al dinero del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide), Royaltíes y juegos de azar.

El plan anunciado hoy -en conferencia de prensa- por el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Federico Mora y el director del Fonacide, Luis Bello, pretende cubrir la deuda del municipio correspondiente al 2015, que suma G. 23.185.198.572 (unos US$ 3.184.780 al cambio actual), divididos en once cuotas de G. 2.107.745.325 (cerca de US$ 289.525).

El objetivo de saldar esa deuda, es que la Municipalidad reciba del Ministerio de Hacienda la suma de G. 40.229.455.275 (unos US$ 5.526.024) correspondiente a Fonacide, royaltíes y juegos de azar y juegos de azar. Este monto está congelado desde el 2018, debido a que la comuna no estaba al día ni había presentado rendición de cuentas.

Esta mañana, las autoridades municipales aseveraron que ya han cumplido con la rendición de cuentas exigida por ley.

Recursos que busca Nenecho se divide en Royaltíes, Fonacide y juegos de azar

Del monto total que Nenecho pretende conseguir, los recursos están divididos en G. 25.881.917.317 en concepto de royaltíes; G. 13.059.082.582 del Fonacide y, G. 1.288.455.372 en concepto de juegos de azar.

“Estos recursos esperamos recibirlos este año”, expresó Mora. Agregó que la idea es empezar con el pago de deudas a fin de febrero.

Hacienda analiza propuesta de la comuna

Desde el Ministerio de Hacienda, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, Marco Elizeche, afirmó: “presentaron su propuesta y tenemos que analizar ahora si es factible dentro del marco jurídico vigente. Una vez que tengamos ese dictamen veremos si es factible avanzar a través de la firma de un convenio”.

¿Cuánto dinero del Fonacide tiene el municipio de Asunción?

El director de Fonacide, Luis Bello, comentó que el municipio asunceno tiene un saldo presupuestario superior a los G. 14.000 millones destinado a obras, mobiliarios y alimentación escolar.

Federico Mora, a su vez, confirmó el compromiso de alimentar a cerca de 2.000 estudiantes de ocho instituciones y, realizar mejoras edilicias por G. 5.987 millones.

De confirmarse las transferencias de Hacienda a la Municipalidad de Asunción en concepto de Fonacide, casi la totalidad de los recursos serán destinados a la refacción de escuelas, dijeron.