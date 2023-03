Ejecución de préstamos externos cerró enero en 53,5%

La cartera informa que al 31 de enero último existían 60 proyectos en ejecución en el país en diversa áreas, como obras de infraestructura vial, agua y saneamiento, viviendas, sector eléctrico, agricultura, salud, educación, de apoyo presupuestario, entre otros.

Estos proyectos se cubren con los préstamos concedidos por organismos financieros internacionales, que superan los US$ 5.558 millones.

Al mes de enero ya habían desembolsado US$ 2.976 millones, que representa una ejecución de 53,5% y quedan por desembolsar otros US$ 2.582 millones, según el informe de Hacienda.

Lea más: En enero la deuda pública aumentó a US$ 15.117,6 millones

Las entidades financieras liberan los recursos en la medida en que se ejecutan los programas y el cronograma acordado en el contrato.

La mayor cartera de créditos corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un total de US$ 2.045 millones; le sigue la Corporación Andina de Fomento (CAF) o Banco de Desarrollo de América Latina, con US$ 2.004 millones; luego Fonplata. con US$ 692 millones y el Banco Mundial con US$ 555 millones.

En camino dos nuevos créditos

A inicios del presente mes, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Hacienda a formalizar dos nuevos préstamos, que suman US$ 287,2 millones, para calzar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.

Lea más: Intereses de la deuda pública crecieron 22%

Los créditos provienen de la CAF, por un monto de hasta US$ 187,2 millones, y del Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), por un monto de hasta US$ 100 millones.

Estos créditos servirán para cubrir parte del déficit fiscal que tiene el PGN 2023, que este año no debe pasar de 2,3% del producto interno bruto (PIB).

Colocarán bonos del Tesoro

Hacienda también se prepara para llevar a cabo mañana la segunda colocación de bonos del Tesoro en el mercado local, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), por un monto de G. 144.470 millones (US$ 20 millones al cambio vigente).

Lea más: Hacienda anuncia nueva colocación de bonos

Se realizará la reapertura de dos series de títulos, a 5 y 7 años, por G. 78.000 millones y G. 66.470 millones, a una tasa de interés de 8,25% y 9,03%, respectivamente.

La operación será la segunda colocación en lo que va del año, de las nueve programadas en el calendario para captar recursos por un total de G. 447.174 millones (US$ 63 millones), que serán destinados a financiar parte de los gastos en inversión física y para el “bicicleteo” de la deuda pública.