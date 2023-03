En enero la deuda pública aumentó a US$ 15.117,6 millones

Tras cerrar el año pasado con una deuda de US$ 15.053,7 millones, equivalente al 36,6% del PIB, en el primer mes del presente ejercicio se le sumó US$ 63,9 millones, situándose el nuevo monto total en US$ 15.117,6 millones, lo que representa el 36,7% del PIB.

El informe da cuenta que de este monto total, a la administración central le corresponde US$ 13.494,2 millones, lo que representa el 32,8% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.623,3 millones (con garantía del Tesoro), que equivale al 3,9% del PIB.

Hacienda sostiene que el nivel de deuda del 36,7% alcanzado a enero se considera sostenible para las finanzas públicas del país e insiste en que es una de las más bajas en comparación con los países de la región y al promedio de deuda pública de los países latinoamericanos, tales como Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, y otros.

A criterio de la cartera, tomando en cuenta las características de la economía paraguaya, el umbral para la deuda pública de nuestro país podría ubicarse actualmente entre 50% y 60% de PIB.

Explica, sin embargo, que existe un compromiso de volver al anterior ritmo de crecimiento de la deuda, por lo que los esfuerzos apuntan a que sea difícil llegar al límite inferior del 50% en el corto plazo, en cumplimiento y avance del plan de retorno a la Ley de Responsabilidad Fiscal (déficit del 1,5% del PIB para fines del año 2024).

“Por lo tanto, dados los esfuerzos para no alcanzar un nivel de deuda del 50% del PIB, sumado al impacto de las variables de largo plazo de la economía paraguaya (factor importante en el ratio de Deuda/PIB), se considera que un nivel de deuda precautorio se encuentra en torno al 40% del PIB, y en caso de ser alcanzado, debería ser necesario tomar las medidas del caso”, afirma.

En lo que va del gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), de 2018 a enero de 2023, la deuda pública se incrementó US$ 7.076,7 millones, lo que representa 88% más, principalmente debido a las emisiones de bonos y a la contratación de préstamos realizados en 2019 y 2020 para hacer frente a la caída de la economía y a la pandemia por covid-19.

Los créditos obtenidos para la pandemia fueron destinados a financiar salarios, jubilaciones y pensiones, pago de la deuda, compras de insumos y medicamentos de salud, procesos llevados a cabo entre denuncias de corrupción en el uso de los fondos públicos.

La referida deuda es con los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros (47%), tenedores de bonos del Tesoro local e internacional (49,6%) e inversionistas que realizan obras en el marco de la Ley N° 5074/2013 o “llave en mano” (3,5%).

Autorizan dos nuevos préstamos

El Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Hacienda a formalizar dos nuevos préstamos por valor de US$ 287,2 millones, para calzar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.

Los préstamos provienen de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta US$ 187,2 millones y del Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), por un monto de hasta US$ 100 millones, en el marco del “Programa de Apoyo Presupuestario para el Desarrollo Sostenible de la República del Paraguay, a cargo del Ministerio de Hacienda”, según el Decreto N° 8908, con fecha 2 de marzo.

Estos créditos servirán para cubrir parte del déficit fiscal, que tiene el PGN 2023, que este año no debe pasar de 2,3% del producto interno bruto (PIB).